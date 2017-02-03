Не «простые смертные». Как УГАДН превращали в «кормушку» для своих
В уголовноем деле против руководителей карельского Управления госавтодорнадзора скоро могут появиться новые эпизоды.
Оптимизировать больше нечего. Что скрывается за «сумасшедшими» зарплатами врачей?
Рядом со скандальной стройплощадкой Евгения Михеева власти хотят создать парковую зону
Администрация Петрозаводска планирует создать природно-рекреационную зону рядом с земельным участком, вызвавшем в прошлом году конфликт с жителями соседних домов.
Индекс промышленного производства в Карелии по итогам года превысил докризисный
Рост промышленного производства в Карелии в 2016 году составил 3,3% по сравнению с 2015 годом и позволил региону восстановить показатели докризисного 2013 года.
Зарплаты на самых высокооплачиваемых вакансиях в Карелии достигли 60-80 тыс. рублей
В рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий Карелии за 2016 год лидируют вакансии электромонтера и электрогазосварщика.
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Итальянская компания «Martini» заинтересовалась предложением главы Карелии наладить уличное освещение в Олонце к Дню республики.
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Минтранс подготовит законодательные поправки, запрещающие принудительную высадку из общественного транспорта детей,
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Обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, экс-губернатор Карелии и бывший директор музея «Кижи» Андрей Нелидов жалуется на плохое состояние здоровья.
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Подавляющее число безработных, получивших бюджетные субсидии на создание бизнеса в Карелии, продолжает работать после окончания мер господдержки.
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Петрозаводский линейный отдел МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по мошенничеству в крупном размере, выявленном в организации «Онежский район водных путей» - филиале ФБУ «Беломорканал».
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Рост номинальной начисленной зарплаты в организациях Карелии остановился к концу 2016 года – в большинстве отраслей произошло сокращение заработков работников.
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Просроченная задолженность по заработной плате в организациях Карелии сократилась к началу этого года, но в ряде отраслей сохраняется высокий уровень задолженности.
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На фоне общего роста цен в Карелии в 2016 году подешевели некоторые виды основных товаров и услуг, сообщает Карелиястат.
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В республике с начала года подорожал минимальный набор продуктов.
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Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрело вопрос приватизации крупных активов, в том числе РЖД, ВТБ, "Почты России".
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Следственный отдел на транспорте в Санкт-Петербурге возбудил дело по факту халатности должностных лиц аэропорта «Петрозаводск».
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Антимонопольная служба Карелии начала проверки всех торговых сетей на территории республики, включая ведущие карельские компании.
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Арбитражный суд Карелии поддержал решение УФАС о наличии картельного сговора между ОАО «Славмо» и ЗАО «Олонецкий молочный комбинат» при установлении цен для поставщиков молока.
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На фоне общего роста прибыльности предприятий Карелии ряд отраслей показал убытки по итогам 2016 года.
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Зарплата педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования Карелии в 2017 году повысится на 3,6% по сравнению с 2016 годом.
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Министерство финансов Карелии завершило тестовые мероприятия по переходу на электронный документооборот между министерством и органами исполнительной власти региона.