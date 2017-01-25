ОДН больше нет, но платить все равно придется
В квитанциях об оплате услуг ЖКХ больше нет строчки «общедомовые нужды», вызывавшей массу конфликтов. Как это повлияет на размер квартплаты и работу управляющих компаний в Карелии?
«Провалы» в сотовой связи вдоль дорог в Карелии объяснили проблемой с землей
Нестабильность сотовой связи вдоль автомобильных дорог в Карелии вызвана проблемами с собственниками земельных участков, где необходимо установить антенные опоры.
Каждому дому по маленькому роботу
Карельские парламентарии проголосовали за сокращение затрат на служебное жилье
Комитет по госустройству и местному самоуправлению парламента Карелии поддержал законопроект, ограничивающий стоимость аренды служебного жилья депутатов регионального парламента.
Снижение прожиточного минимума пенсионеров Карелии оценит Конституционный суд
Группа депутатов парламента Карелии направила в Конституционный суд республики заявление с просьбой признать не соответствующим Конституции РК закон о прожиточном минимуме пенсионеров.
Сколько будут стоить первые за 15 лет выборы губернатора Карелии
Власти Карелии планируют направить на организацию выборов главы республики в 2017 году 73,1 млн. рублей.
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Министерство экономического развития Карелии с этого года прекращает выдачу грантов начинающим предпринимателям на безвозмездной основе – таково решение федерального центра.
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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации включило в перечень приоритетных проект ООО «Русский Лесной Альянс» по развитию деревообратывающего производства в Петрозаводске.
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Парламент Карелии принял два проекта постановлений, регламентирующих затраты бюджета на командировки депутатов и представительские расходы.
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Законодательное собрание Карелии приняло решение снять с рассмотрения проект закона о расширении списка категорий граждан, имеющих право получать звание и льготы ветеранов труда.
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Размер просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях Карелии к 1 января сократился до 33,5 млн. рублей.
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За последнюю неделю в Карелии больше всего выросли цены на свежие огурцы и подешевели куриные яйца.
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Самые низкие зарплаты в Карелии в 2016 году получали работники гостиничного и ресторанного бизнеса, самые высокие – специалисты в области рыбоводства и рыболовства.
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Петрозаводский городской суд сегодня рассмотрел ходатайства карельского Следкома об аресте двоих сотрудников карельского Управления Госавтодорнадзора (УГАДН) Дениса Краснопевцева и Евгения Шелковникова.
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Правительство утвердит окончательное решение о размере тарифа системы взимания платы за проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам «Платон» после серии консультаций с представителями различных компаний и перевозчиками.
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Комиссия по недоимкам в бюджет Петрозаводска признала главным должником по арендной плате за муниципальное имущество ООО «ТД «Карелия-маркет».
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Власти Карелии определили объм выпуска государственных облигаций в 2017-2019 годах для финансирования дефицита бюджета.
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Ввоз товаров из-за рубежа в Карелию в 2016 году вырос на 22% по сравнению с 2015 годом.
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Сегодня, в День студента, Корпоративный университет Сбербанка передаёт книги Серии "Библиотека Сбербанка" 150 вузам в 83 городах России, от Калининграда до Владивостока.
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Объемы индивидуального жилищного строительства в Карелии в 2016 году выросли более чем на 63% по сравнению с 2015 годом.
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Объем работ, выполненных в строительной отрасли Карелии в 2016 году сократился на 5,1% по сравнению с 2015 годом.
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Организации общественного питания Карелии в 2016 году показали рост оборота на 2% по сравнению с 2015 годом.