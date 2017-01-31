Индекс промышленного производства в Карелии по итогам года превысил докризисный
Рост промышленного производства в Карелии в 2016 году составил 3,3% по сравнению с 2015 годом и позволил региону восстановить показатели докризисного 2013 года.
Зарплаты на самых высокооплачиваемых вакансиях в Карелии достигли 60-80 тыс. рублей
В рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий Карелии за 2016 год лидируют вакансии электромонтера и электрогазосварщика.
«Вас посадят, а я отмажусь»
"Вести Карелии" выяснили новые скандальные подробности деятельности руководства УГАДН.
ОДН больше нет, но платить все равно придется
В квитанциях об оплате услуг ЖКХ больше нет строчки «общедомовые нужды», вызывавшей массу конфликтов. Как это повлияет на размер квартплаты и работу управляющих компаний в Карелии?
«Провалы» в сотовой связи вдоль дорог в Карелии объяснили проблемой с землей
Нестабильность сотовой связи вдоль автомобильных дорог в Карелии вызвана проблемами с собственниками земельных участков, где необходимо установить антенные опоры.
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Роспотребнадзор предложил штрафовать граждан за хранение и перевозку товаров, запрещенных к ввозу на территорию России.
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Принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян принято, утверждают неофициальные источники в правительстве РФ.
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Администрация Петрозаводска планирует создать природно-рекреационную зону рядом с земельным участком, вызвавшем в прошлом году конфликт с жителями соседних домов.
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«Теневая» занятость в организациях Карелии остается острой проблемой для экономики республики.
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Администрация Петрозаводска призвала население и организации направлять предложения по изменениям в Генеральном плане города – от этого зависит судьба 1,5 тыс. спорных построек и участков, оказавшихся вне закона после решения суда.
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Администрация Петрозаводска сегодня начала прием заявок на конкурс по предоставлению грантов для некоммерческих организаций.
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Организации с государственной формой собственности в Карелии за последние 4 года почти полностью прекратили деятельность в сфере строительства, уступив этот рынок частным компаниям.
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На фоне роста промышленного производства в Карелии в 2016 году значительно сократился выпуск мясных, молочных и мучных продуктов питания.
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В Общественной палате РФ прошло обсуждение законопроекта о взыскании с должников единственного жилья.
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Строительство завода по глубокой переработке рыбы и производству рыбных продуктов планируется начать в городе Кондопога к концу 2017 года.
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Сеть центров прикладных квалификаций, создаваемая в Карелии на базе колледжей и техникумов, позволит организовать экспресс-обучение всех желающих новым профессиям.
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Рост промышленного производства в Карелии в 2016 году составил 3,3% по сравнению с 2015 годом и позволил региону восстановить показатели докризисного 2013 года.
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Размер тарифа на электроэнергию для коммерческих организаций Карелии вырастет с 1 июля на 8-10% по сравнению с действующим.
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Министерство финансов Карелии опубликовало разъяснения об изменениях в системе предоставления деклараций на доходы физических лиц в 2017 году.
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Размер задолженности по кредитам населения Карелии в 2016 году, в среднем, составил 187 тыс. рублей на одного заемщика.
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Руководитель АО "Корпорации развития Республики Карелия" Анна Позднякова ответила на критику, вызванную расходованием бюджетных средств на содержание этой организации.