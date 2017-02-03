Не «простые смертные». Как УГАДН превращали в «кормушку» для своих
В уголовном деле против руководителей карельского Управления госавтодорнадзора скоро могут появиться новые эпизоды.
Стали известны размеры зарплат воспитателей детсадов Карелии после повышения
Зарплата педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования Карелии в 2017 году повысится на 3,6% по сравнению с 2016 годом.
Оптимизировать больше нечего. Что скрывается за «сумасшедшими» зарплатами врачей?
Рядом со скандальной стройплощадкой Евгения Михеева власти хотят создать парковую зону
Администрация Петрозаводска планирует создать природно-рекреационную зону рядом с земельным участком, вызвавшем в прошлом году конфликт с жителями соседних домов.
Индекс промышленного производства в Карелии по итогам года превысил докризисный
Рост промышленного производства в Карелии в 2016 году составил 3,3% по сравнению с 2015 годом и позволил региону восстановить показатели докризисного 2013 года.
Зарплаты на самых высокооплачиваемых вакансиях в Карелии достигли 60-80 тыс. рублей
В рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий Карелии за 2016 год лидируют вакансии электромонтера и электрогазосварщика.
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Итальянская компания «Martini» заинтересовалась предложением главы Карелии наладить уличное освещение в Олонце к Дню республики.
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Минтранс подготовит законодательные поправки, запрещающие принудительную высадку из общественного транспорта детей,
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Обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, экс-губернатор Карелии и бывший директор музея «Кижи» Андрей Нелидов жалуется на плохое состояние здоровья.
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Подавляющее число безработных, получивших бюджетные субсидии на создание бизнеса в Карелии, продолжает работать после окончания мер господдержки.
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Петрозаводский линейный отдел МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по мошенничеству в крупном размере, выявленном в организации «Онежский район водных путей» - филиале ФБУ «Беломорканал».
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Рост номинальной начисленной зарплаты в организациях Карелии остановился к концу 2016 года – в большинстве отраслей произошло сокращение заработков работников.
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Просроченная задолженность по заработной плате в организациях Карелии сократилась к началу этого года, но в ряде отраслей сохраняется высокий уровень задолженности.
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На фоне общего роста цен в Карелии в 2016 году подешевели некоторые виды основных товаров и услуг, сообщает Карелиястат.
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В республике с начала года подорожал минимальный набор продуктов.
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Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрело вопрос приватизации крупных активов, в том числе РЖД, ВТБ, "Почты России".
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Следственный отдел на транспорте в Санкт-Петербурге возбудил дело по факту халатности должностных лиц аэропорта «Петрозаводск».
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Антимонопольная служба Карелии начала проверки всех торговых сетей на территории республики, включая ведущие карельские компании.
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Арбитражный суд Карелии поддержал решение УФАС о наличии картельного сговора между ОАО «Славмо» и ЗАО «Олонецкий молочный комбинат» при установлении цен для поставщиков молока.
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На фоне общего роста прибыльности предприятий Карелии ряд отраслей показал убытки по итогам 2016 года.
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Зарплата педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования Карелии в 2017 году повысится на 3,6% по сравнению с 2016 годом.
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Министерство финансов Карелии завершило тестовые мероприятия по переходу на электронный документооборот между министерством и органами исполнительной власти региона.