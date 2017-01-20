Сколько будут стоить первые за 15 лет выборы губернатора Карелии
Власти Карелии планируют направить на организацию выборов главы республики в 2017 году 73,1 млн. рублей.
Парламент Карелии вернулся к законопроекту о присвоении звания ветерана труда
Законопроект, предусматривающий расширение списка категорий граждан, имеющих право получать звание и льготы ветеранов труда, вновь вызвал острую дискуссию в парламенте Карелии.
Дурилка картонная-2
Глава Прионежского района Карелии, единоросс Алексей Лучин оказался замешан в скандале с хищением бюджетных средств при строительстве дома для переселенцев из аварийного жилья.
Как выросли инвестиции в Карелии: рейтинг по сферам бизнеса и муниципалитетам
На фоне сокращения общего объема инвестиций в Карелии в 2016 году ряд отраслей экономики и муниципальных образований Карелии продемонстрировали резкий рост финансовых вложений в основной капитал.
Куда вложить лишние 40 тыс. рублей?
В 2017 году появятся хорошие шансы для вложения личных сбережений, считает наш финансовый консультант Анна КРИК.
Вице-премьер Карелии: «Финнам приходится нас догонять»
Какое будущее ждет Еврорегион «Карелия»?
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Напомним, на прошлой неделе в Петрозаводске проходил сбор подписей за введение единых правил размещения рекламы: активная молодежь, поддерживая действия администрации в борьбе с несанкционированной рекламой, подключилась к решению проблемы.
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"МРСК Северо-Запада" продает 97,96 % акций в уставном капитале ОАО "Лесная Сказка".
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АО "Корпорация развития Республики Карелия" формирует кадровый резерв специалистов.
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В наградном листе правительства отмечены все отрасли, а представителей дорожной отрасли вниманием обошли.
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В Петрозаводске управляющая компания возместит ущерб жильцам поврежденной квартиры.
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Группа депутатов парламента Карелии направила в Конституционный суд республики заявление с просьбой признать не соответствующим Конституции РК закон о прожиточном минимуме пенсионеров.
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Глава Карелии Александр Худилайнен предложил рассмотреть возможность введения платного проезда по дорогам местного значения для грузовиков, превышающих определенный уровень нагрузки на ось.
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В ходе реконструкции автодороги Петрозаводск-Сортавала-Санкт-Петербург на территории Карелии проводятся работы по «выпрямлению» крутых поворотов.
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Власти Карелии планируют до 1 марта передать в федеральную собственность автодорогу к МАПП «Вяртсиля» на границе с Финляндией.
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Крупные банки намерены обратиться к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой скорректировать поправки к законопроекту «О национальной платежной системе», в соответствии с которыми с 1 января 2018 года граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты «Мир».
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В парламент Карелии поступил проект закона о внесении изменений в закон «О выборах Главы Республики Карелия», согласно которому предлагается печатать бюллетени для голосования с использованием языков финно-угроских народов.
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Компания «Карелэнерго» - филиал «МРСК Северо-Запада» - приобрела первый в Петрозаводске электромобиль для пропаганды этого вида транспорта, как потенциального потребителя электроэнергии.
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Компания ТГК-1 открыла каток в Губернаторском парке
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Администрация Олонецкого района Карелии, где в этом году пройдет День республики, планирует потратить на праздничный концерт более 6 млн. рублей.
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Глава финской провинции - Регионального союза Южной Карелии - Матти Вийалайнен подтвердил заинтересованность в проекте реконструкции и повышения статуса пункта пропуска Сювяоро-Париккала.
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ООО «ТД «Карелия-маркет», арендующее одноименный торговый центр в Петрозаводске, будет добиваться права на льготную приватизацию задния.