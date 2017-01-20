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Крупные банки намерены обратиться к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой скорректировать поправки к законопроекту «О национальной платежной системе», в соответствии с которыми с 1 января 2018 года граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты «Мир».