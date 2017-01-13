Куда вложить лишние 40 тыс. рублей?
В 2017 году появятся хорошие шансы для вложения личных сбережений, считает наш финансовый консультант Анна КРИК.
Вице-премьер Карелии: «Финнам приходится нас догонять»
Какое будущее ждет Еврорегион «Карелия»?
Норматив на покупку авто для мэрии Петрозаводска установлен в размере не более 8 млн. рублей
Власти Петрозаводска установили нормативные затраты на приобретение транспортных средств для нужд администрации и муниципальных учреждений.
Прокурор назвал условие возможного закрытия моста в Соломенном
Решение о необходимости закрытия понтонной переправы в микрорайоне Соломенное будет зависеть от результатов экспертизы, которую назначат в рамках расследования уголовного дела.
Кто зажег «криминальные огни» в аэропорту «Петрозаводск»?
Прокуратура просит следствие оценить роль руководителей аэропорта «Петрозаводск» в уголовном деле о мошенничестве при реконструкции инженерных сооружений.
Бывший топ-менеджер банка в Карелии обвиняется в махинациях с кредитами
Суд города Кондопога в Карелии приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора местного филиала банка «Онего» Ирины Соловьевой.
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В Кондопожский городской суд поступило дело в отношении водителя, которому грозит административный арест и штраф за сопротивление сотрудникам полиции.
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С 1 января 2017 года появилась возможность оплачивать пошлины на государственные услуги со скидкой 30% на Едином портале госуслуг.
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Улучшение экономической ситуации в Карелии для оптовой торговли в IV квартале 2016 года заметили 20,5% руководителей организаций отрасли.
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В прошедшее воскресенье на катке ПАО "ТГК-1" в Губернаторском парке состоялось праздничное открытие арт-площадки, которая будет работать каждое воскресенье с 13:00 до 15:00 до конца февраля.
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Изменения налогового законодательства, принятые на федеральном уровне, позволят в 2017 году увеличить поступления ряда налоговых платежей в бюджет Карелии, но приведут к сокращению других источников.
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Сбербанк приостановил выдачу льготных кредитов на образование из-за оптимизации Минобрнауки соответствующей государственной программы.
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Остановить миграционную убыль населения в Карелии не помогает даже приток жителей из других регионов России и зарубежья.
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На фоне сокращения общего объема инвестиций в Карелии в 2016 году ряд отраслей экономики и муниципальных образований Карелии продемонстрировали резкий рост финансовых вложений в основной капитал.
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В это воскресенье, 15 января, на катке в Губернаторском парке состоятся первые творческие и образовательные мероприятия, которые будут проходить на площадке каждое воскресенье с 13 до 15 часов вплоть до конца февраля.
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Культурно-познавательный тур по северо-западу России вошел в число 50 лучших путешествий подобного рода в 2017 году.
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Верховный суд Карелии отказался выпускать из-под ареста экс-главы Контрольного комитета Виталия Галкина, помещенного под стражу до 22 февраля по обвинению в получении взятки.
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Житель Петрозаводска задолжал в бюджет, в пользу кредитных организаций, физических лиц, а также коммунальных служб 565 тыс. рублей.
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Сбербанк не видит возможности для сокращения количества офисов на фоне внедрения дистанционного банкинга.
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Предложения о продаже различных объектов малого бизнеса в Петрозаводске теряют актуальность в течение нескольких месяцев.
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Правительство Карелии приняло постановлении о ежегодном проведении конкурса инвестиционных проектов, который впервые прошел в прошлом году.
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Назначенный председателем Прионежского суда Андрей Топонен, 11 января был представлен трудовому коллективу.