Мирошник: «Все, что могли, в Петрозаводске продали»
«Ростелеком» объяснил причины массовой распродажи имущества в Карелии
Компания «Ростелеком» продает невостребованные объекты недвижимости по всей России, в том числе в Карелии.
Как повысить инвестиционный рейтинг Карелии?
В последнее время «информационным сопровождением» формирования инвестиционного климата в Карелии занимается Следственный комитет.
У бюджетного пирога. Как получают госконтракты
Все что вы хотели знать об «откатах» в сфере госзакупок в Карелии, но не знали у кого спросить.
Названы лучшие инвесторы в Карелии по итогам 2016 года
Правительство Карелии объявило победителей конкурса «Инвестиционный успех», в ходе которого был определены лучшие инвестиционные проекты, реализованные в республике в 2016 году.
Суд признал законным изъятие ипотечной квартиры у семьи с ребенком в Петрозаводске
Арбитражный суд Карелии поддержал позицию банка, который требует продать за долги квартиру ипотечной заемщицы, с проживающим там ребенком.
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Суд города Кондопога в Карелии завтра приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора местного филиала банка «Онего» Ирины Соловьевой.
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Арбитражный суд Карелии принял решение взыскать с региональной службы судебных приставов компенсацию убытков компании, строившей административное здание УФССП.
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Кондопожский суд вынес приговор обвиняемому в поджоге жилого дома в поселке Кяппсельга.
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В Петрозаводске завершился судебный процесс, связанный с решением Пенсионного фонда привлечь к ответственности Институт биологии КарНЦ РАН – он не заплатил взносы с грантов, которые были выданы ученым на проведение научных исследований.
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Администрация Петрозаводска обратилась в суд с ходатайством об аресте счетов ООО «ТД «Карелия Маркет» - владельца одноименного торгового центра – из-за долгов по аренде земельного участка.
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Дорогие читатели! От всей души поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками!
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Власти карельской столицы думают, как сэкономить на общественном транспорте и финансово оздоровить троллейбусное управление.
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Министерство экономического развития и промышленности Карелии и ООО "Соломенский лесозавод" подписали инвестиционное соглашение.
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Приговоренный к 20 годам колонии за сексуальные преступления против курсантов Речного училища экс-депутат парламента Карелии Ивана Романова просит дать ему возможность выступить перед журналистами.
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Карелия в рамках новогодних праздников обещает стать одним из наиболее популярных туристических направлений для россиян.
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В министерстве строительства Карелии прошло совещание по вопросам выдачи разрешений на строительство компаниям-застройщикам.
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В Арбитражном суде Карелии возобновился судебный процесс по заявлению компании-производителя пластиковых окон, которая требует от администрации Петрозаводска оплатить работы, выполненные еще в 2011 году.
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Итальянский производитель оборудования Boema S.P.A. направил в Арбитражный суд Карелии заявление о включении его в реестр требований кредиторов ООО ПК «Ягода Карелии», признанного банкротом.
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Застройщик жилого комплекса «Бульвар у родников» в микрорайоне Ключевая закончил строительство помещения для открытия точки общепита.
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Общественный совет при министерстве по природопользованию и экологии Карелии обсудил план внедрения в регионе интенсивной модели лесопользования и воспроизводства лесов.
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Петербургская компания «Канкор» на публичных слушаниях в Петрозаводске представила проект завода по производству высокотехнологичного медоборудования.