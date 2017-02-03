  • EUR: 63,8156
  • USD: 59,3137
Обновления
Блоги
  • Анна Крик, предприниматель
    Стоит ли сейчас начинать бизнес в Карелии?

    Я - предприниматель. Я знаю, о чём говорю. Кризис – лучшее время для того, чтобы начать! И в Карелии – особенно!

  • Вадим Маркелов, предприниматель
    «Крепостное право» для предпринимателей

    Эти ребята из кабинетов одним легким движением ввели крепостное право, нашли способ, как закрепить батраков на земле.

  • Андрей Туоми, журналист
    За летящим лебедем

    Если раньше эмигранты из России стремились в Финляндию со скоростью бегущего лося, то теперь этот бег перешел в полет. 

  • 1
  • 2
  • 3
Все блоги
Статьи
 
© 2007 — 2017, «Вести Карелии»
 

© 2013 Разработка и поддержка сайта
ООО «Интэрсо»

Interso

Рейтинг@Mail.ru